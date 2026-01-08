“Miglior difensore della Serie A”: Gazzetta pazza di Akanji

L’Inter di Chivu continua a macinare punti e vittorie, ma La Gazzetta dello Sport questa mattina ha individuato un aspetto su cui lavorare. Nonostante il dominio costante sul campo, la capacità di chiudere definitivamente le partite resta un limite da superare.

La vittoria contro il Parma ha certificato la sesta affermazione consecutiva in campionato, con l’Inter sempre più padrona del gioco e degli avversari. Il 2-0 finale, però, è arrivato solo al 98′ con il gol di Thuram, dopo che Dimarco aveva sbloccato il risultato in chiusura di primo tempo. Sucic aveva avuto un’occasione importante che non è riuscito a sfruttare: proprio la finalizzazione rappresenta l’area da perfezionare, anche se la supremazia tecnica mostrata al Tardini è stata totale.

Il quotidiano milanese sottolinea come la crescita della formazione nerazzurra sia evidente, con prestazioni sempre più solide anche contro squadre di alto livello come Atalanta e Bologna. La classifica vede l’Inter al comando con quattro lunghezze di vantaggio sul Napoli, che ha pareggiato contro il Verona, mentre il Milan deve ancora scendere in campo contro il Genoa.

Chi merita particolare attenzione, secondo la rosea, è Akanji. Il difensore svizzero ha firmato un’altra prestazione di alto livello e si sta rivelando per distacco l’acquisto più riuscito della scorsa finestra estiva di mercato. Il paragone è importante: sta diventando per l’Inter quello che Bremer rappresenta per la Juve. Proseguendo su questa strada, secondo la Gazzetta, “contenderà a Bremer il titolo di miglior difensore della Serie A”.