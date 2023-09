1 di 5

Il calciomercato si è concluso ieri alle 20.00 e l’Inter lo ha chiuso con il colpo Davy Klaassen. Giravano tanti nomi per l’ultimo acquisto a centrocampo e alla fine è arrivato l’olandese ex Ajax. Il mercato dei nerazzurri finisce qui, tuttavia sono tanti i giocatori rimasti svincolati. Ecco allora una lista di possibili colpi a parametro zero, che potrebbero interessare all’Inter in caso di emergenza o opportunità.

