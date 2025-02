A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN Beppe Marotta, per commentare il derby della 23a giornata di Serie A, nel quale i nerazzurri cercano la prima vittoria stagionale contro i rossoneri.

Queste le sue parole:

SKY SPORT

DERBY – “Il sapore di un derby è diverso rispetto ad altre partite. La classifica in questo contesto non conta e i 16 punti di divario possono essere tali solo sulla carta in teoria. Dalla nostra abbiamo determinazione, voglia di fare bene, di riscattare le 2 sconfitte, ma anche di fare risultato pieno. Squadra e allenatore sono concentrati e siamo consapevoli di recitare un ruolo importante”.

CALENDARIO – “Da qualche anno c’è uno stress agonistico disperato che riguarda tutte le squadre, non solo l’Inter. Le squadre forniscono anche i giocatori alle varie nazionali. Siamo tutti in attesa di una riforma, a livello nazionale, europeo e internazionale. Se consideriamo che noi e la Juventus parteciperemo a giugno al Mondiale per Club, ci fa ragionare ancora di più su come ci sia uno stress agonistico troppo elevato”.

MOTIVAZIONI – “Il derby ha un sapore a sé e l’aspetto motivazionale ha un ruolo importante e i nostri giocatori lo hanno ben chiaro in mente. I 16 punti di differenza non si dovrebbero sentire in campo. Deve essere un monito per fare il massimo”.

CALHANOGLU – “Calhanoglu sta bene, ma risente del fatto che nelle ultime 6 giornate non ha giocato. Gli manca un po’ di condizione, ma è sempre un elemento importante per noi

DAZN

ASPETTO MENTALE – “La squadra arriva sapendo che il derby è una partita a sé. Io credo che in campo le squadre avranno la stessa determinazione e voglia. L’aspetto mentale è importante, ne siamo consapevoli e l’affronteremo nel migliore dei modi”.

SCONFITTE NEI DERBY – “Le due sconfitte sono già scivolate, anche perché abbiamo vinto quelle prima. Se immaginiamo quella di aprile scorso, già quella ha un sapore particolare che ti ricarica. C’è voglia di rivalsa, ma anche la giusta attenzione e rivalsa, al di là dei 16 punti di distacco in classifica”.

ZALEWSKI – “Siamo stati attenti a cogliere delle opportunità che ci servivano. Considerando che abbiamo dato in prestito Buchanan e Palacios, sperando che possano trovare spazio. Zalewski è un’eventuale alternativa in difesa di tutto rispetto. Voglio sottolineare anche il ritorno di Calhanoglu, perché secondo me la sua presenza si farà sentire in positivo”.