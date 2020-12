Milan, Pioli fa melina: “Inter, Juventus e Napoli favorite per lo Scudetto: come si fa a non pensarlo?”

E’ dicembre, il Milan è primo in classifica a +5 sulla prima inseguitrice (l’Inter) e la squadra allestita da Stefano Pioli non cessa di vincere e convincere: non è un elogio gratuito all’avversario, ma la messa in fila di alcuni dati di cronaca che rendono credibili, oggi, i lanci giornalistici circa il Milan candidato alla vittoria dello Scudetto. Questo nonostante il tecnico Stefano Pioli continui a fare melina sull’argomento, indicando – anche nell’intervista di questa sera a Sky Sport, dopo la vittoria con la Sampdoria – altre squadre tra le favorite per la vittoria finale: e segnatamente Inter, Juventus e Napoli.

“Io credo che i risultati della giornata di oggi ci dicono che le squadre forti stiano arrivando – ha infatti dichiarato Pioli – Inter, Juventus e Napoli sono convinto restino le squadre più attrezzate. Come si fa a pensare che la Juventus non continui a essere la squadra favorita, dopo nove Scudetti, o che l’Inter con investimenti come Hakimi e Vidal non se la possa giocare? Ma noi dobbiamo continuare a crescere e migliorare, noi siamo bravi a valutare ogni singola partita”, ha sottolineato.