Nasce il Mkhitaryanismo: lo scambio social tra i giocatori dell’Inter

Henrikh Mkhitaryan è stato a mani basse l’MVP della partita di ieri contro il Milan. Due gol e l’assist per il primo gol in nerazzurro di Davide Frattesi. L’armeno già lo scorso anno aveva dimostrato di essere un giocatore di enorme qualità, a Roma ora si staranno mangiando le mani. Qualità che viene apprezzata sicuramente dai tifosi interisti, ma anche dai suoi compagni di squadra, come dimostra questo scambio di commenti avvenuto ieri con Federico Dimarco e Alessandro Bastoni: