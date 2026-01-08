Moviola Parma-Inter: ‘mani’ di Thuram sul gol di Bonny

Si è chiusa con uno schiacciante 0-2 la trasferta contro il Parma per l’Inter. Partita mai messa in discussione e caratterizzata da un dominio nerazzurro in entrambi i tempi. A decidere l’incontro la rete di Federico Dimarco nel primo tempo, inizialmente annullata per presunto fuorigioco, e quella di Thuram allo scadere dopo un gol cancellato in precedenza a Bonny.

Questa la moviola di tutti gli episodi di Parma-Inter: “Al 42’ del primo tempo Colombo annulla la rete di Dimarco per posizione di fuorigioco dello stesso nerazzurro sul tocco di Esposito, ma il controllo in sala Var sala lo costringe all’over rule: è Britschgi a tenerlo in gioco, gol regolare. Nel recupero della prima frazione, blocco di Bisseck (gomito allargato) su Valeri che sulla sinistra si involava verso l’area, nessun fischio. Nel recupero della ripresa, annullato un gol a Bonny per ‘mani’ di Thuram”.