CdS – La moviola di Spezia-Inter: Chiffi e Valeri si perdono un rigore su Lautaro

L'analisi dei principali episodi arbitrali riscontrati durante la partita

Non è stata probabilmente una delle migliori direzioni arbitrali quella di ieri sera in Spezia-Inter, quella coordinata in campo dal giovane fischietto Chiffi e in sala Var dall'esperto Valeri. Come segnalato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, al termine dei 90 minuti al club nerazzurro manca un rigore abbastanza netto, che avrebbe quantomeno necessitato dell'intervento dell'on field review una volta sfuggito in presa diretta sul rettangolo di gioco.