Due giocatori della Juventus lasciano SUBITO la nazionale

La sosta nazionali raddoppia un’attesa già altissima per lo scontro diretto che ci attende alla ripresa: il 26 novembre si gioca Juventus-Inter. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri hanno visto partire oggi per le rispettive selezioni ben 32 giocatori, 16 per parte. Per i bianconeri, però, il numero è già sceso a 14. Due giocatori della Juventus, infatti, hanno lasciato subito la nazionale.

Si tratta di Manuel Locatelli e Dean Hujsen. Il primo, dopo essersi fatto visitare a Coverciano, è già rientrato a Torino a causa di una lieve frattura leggermente scomposta a una costola: salterà quindi i decisivi impegni dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina. Il secondo, invece, non ha risposto alla convocazione dell’Olanda U19 a causa di un mal di schiena.