Nazionali – Skriniar parla dopo il pareggio contro il Cipro: “0-0 deludente, dovevamo fare di più”

La Slovacchia inizia la corsa ai Mondiali con un pareggio sottotono contro il Cipro: 0-0 e un punto che sicuramente non soddisfa la nazionale di Tarkovic. A parlare in conferenza stampa, dopo la partita, è stato proprio Milan Skriniar che, senza troppi giri di parole, ha detto la sua su una partita deludente: “La cosa positiva è che non abbiamo preso gol, ma il pareggio è negativo. Se avessimo segnato nel primo tempo, probabilmente la partita sarebbe cambiata, ma avremmo dovuto creare molto più di così”.

Così ha parlato il difensore dell’Inter che, affianco al C.T. Tarkovic, con coraggio ha preso la parola nonostante il risultato negativo. Ci saranno altri due impegni per il centrale ex Sampdoria con la Slovacchia: il 27 marzo contro Malta e il 30 marzo contro la Russia, gare valide per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.