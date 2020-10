Sky – Buona notizia dalla Pinetina: negativi i tamponi nella bolla Inter

Giunge una buona notizia dai campi di allenamento dell’Inter, ad Appiano Gentile. Dopo la positività di Ashley Young riscontrata nella giornata di ieri, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport sono risultati negativi tutti i tamponi effettuati ai quattro elementi della rosa di Conte trattenuti nella bolla costituita alla Pinetina: si tratta di Samir Handanovic, Andrea Ranocchia, Daniele Padelli e Matteo Darmian.

A questo punto, bisognerà prendere una decisione per questi ultimi giorni di avvicinamento al derby di Milano: con il rientro dei nerazzurri dalle rispettive Nazionali, infatti, si valuterà se continuare con il modello bolla. In questo modo, magari, si potrebbero evitare ulteriori contagi dopo le sei positività riscontrate in casa Inter.

