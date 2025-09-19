Sky: “Novità per Chivu sui RECUPERI di Lautaro e Darmian”

Sono ore molto calde per l’Inter che si sta allenando ad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida contro un’avversaria sempre ostica come il Sassuolo. Domenica sera a San Siro arriveranno i neroverdi di Fabio Grosso e per la squadra di Chivu sarà importante essere nelle migliori condizioni per non perdere altri punti in campionato.

Il tecnico dell’Inter sta infatti ragionando su quali scelte di formazione fare ma deve tener conto degli infortunati e se da un lato c’è Darmian che rientra in gruppo, dall’altro c’è un Lautaro Martinez che oggi si è ancora allenato a parte quando mancano sole 48 ore alla sfida con il Sassuolo, come riporta Sky Sport.

Queste le parole del loro inviato, Andrea Paventi, che fa il punto della situazione infortuni in casa Inter da Appiano Gentile: “Darmian è tornato in gruppo, ancora un leggero fastidio alla schiena invece per Lautaro che ha fatto lavoro differenziato in palestra e rinvia probabilmente a domani il rientro in gruppo”.