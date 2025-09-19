19 Settembre 2025

Sky: “Novità per Chivu sui RECUPERI di Lautaro e Darmian”

Ecco chi recupera per Inter-Sassuolo

Sono ore molto calde per l’Inter che si sta allenando ad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida contro un’avversaria sempre ostica come il Sassuolo. Domenica sera a San Siro arriveranno i neroverdi di Fabio Grosso e per la squadra di Chivu sarà importante essere nelle migliori condizioni per non perdere altri punti in campionato.

Il tecnico dell’Inter sta infatti ragionando su quali scelte di formazione fare ma deve tener conto degli infortunati e se da un lato c’è Darmian che rientra in gruppo, dall’altro c’è un Lautaro Martinez che oggi si è ancora allenato a parte quando mancano sole 48 ore alla sfida con il Sassuolo, come riporta Sky Sport.

Queste le parole del loro inviato, Andrea Paventi, che fa il punto della situazione infortuni in casa Inter da Appiano Gentile: “Darmian è tornato in gruppo, ancora un leggero fastidio alla schiena invece per Lautaro che ha fatto lavoro differenziato in palestra e rinvia probabilmente a domani il rientro in gruppo”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.