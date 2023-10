Nuovo sponsor in arrivo per l’Inter: indizio per il futuro?

Novità in arrivo lato sponsor in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri sarebbero vicini a siglare una nuova partnership, che arricchirà ulteriormente la già ricca galassia di sponsor prestigiosi siglata negli ultimi mesi.

Si tratta di Qatar Airways, già sponsor della Formula 1 e del Paris Saint-Germain. La Rosea, inoltre, aggiunge un dettaglio interessante: il discorso con la compagnia aerea, infatti, potrebbe essere anche ampliato in futuro.

Se non venisse rinnovato il contratto con Paramount+, non è da escludere che la società qatariota non possa divenire il nuovo main sponsor dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Firmare nuovi accordi, specie se in grado di garantire introiti importanti, è fondamentale per l’Inter, sempre alla ricerca di indotti che possano garantire un buon equilibrio finanziario. Aumentare i ricavi derivanti dalle partnership, infatti, può avere effetti diretti anche sulla competitività sportiva e sulle strategie di mercato.