GdS – Nuovo stadio, incontro Inter-Milan-Sala: c’è cauto ottimismo

Va registrato un incontro di questa mattina- come scrive La Gazzetta dello Sport - tra Milan (rappresentato dal presidente Scaroni), Inter (c’era l’a.d. Antonello ), sindaco Sala e il coordinatore del dibattito pubblico sul progetto di San Siro, Andrea Pillon . Il coordinatore ha presentato ai due club l'iter per il dibattito pubblico che si potrebbe concludere già ad ottobre.

Una tempistica che soddisfa i due club milanesi tanto che l'incontro di questa mattina è stato definito come positivo. Anche se, in questo momento, l’Inter è in attesa di capire le intenzioni della nuova proprietà del Milan e, ovviamente, nei tempi burocratici garantiti dal comune di Milano. Se i rossoneri non saranno chiari, i nerazzurro potranno pensare anche una struttura di solo stampo interista.