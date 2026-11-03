L’opinionista ed ex calciatore Massimo Orlando ha commentato il momento dell’Inter ai microfoni di ‘Maracanà’, trasmissione di Radio TMW. Al centro dell’analisi la sconfitta nel derby contro il Milan per 3-1 e la gara di domani sera contro il Feyenoord in Champions League, in programma al De Kuip di Rotterdam.

Sul momento della squadra allenata da Cristian Chivu, Orlando non ha dubbi: «Ciclo terminato? No, non è finito. Però dico che la difesa è debole. L’Inter era una squadra che pressava, ti metteva in un angolo, e questo nell’ultimo mese non l’ho mai visto fare. La fenomenite ha colpito Chivu davvero».

L’ex calciatore ha poi puntato il dito sulla gestione tattica nel derby: «Se metti Bonny e Pio Esposito in campo vuol dire che almeno un tempo potevano farlo e potevi andare col 3-5-2 classico e non puoi fare esperimenti proprio nel derby».

Il confronto con la passata stagione è netto. «L’Inter dello scorso anno giocava, palleggiava, ti metteva in difficoltà, ora parte sempre sotto ritmo. Perché? Ha un gruppo unito e voglia di vincere, temo però che l’allenatore non riesca a mettere nella testa dei giocatori che serve entrare con un altro atteggiamento».