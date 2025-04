Inter-Cagliari, formazioni UFFICIALI: turnover totale

Tutto pronto San Siro, per Inter-Cagliari, gara valida per la 32a giornata del campionato di Serie A, fondamentale per la corsa Scudetto dei nerazzurri. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma sabato 12 aprile alle 18.00, a pochi giorni dal ritorno dei quarti di Champions League con il Bayern Monaco.

Inzaghi, allora, sceglie un turnover abbastanza ampio, con tante novità rispetto alla sfida di martedì. Prima da titolare per Zalewski, mentre tornano in campo dal primo minuto Bisseck, De Vrij, Frattesi, Dimarco e Arnautovic, che farà coppia con Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.