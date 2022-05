Juventus-Inter, le PAGELLE LIVE della finale di Coppa Italia

I voti dei giocatori nerazzurri per la finale di Coppa Italia

Pietro Magnani

HANDANOVIC 8 - Attento sul guizzo in area di Dybala, tiro centrale ma insidioso. Monumentale dopo qualche minuto a salvare un tiro violentissimo e angolato di Vlahovic. Bravo anche sul colpo di testa di De Ligt su angolo.

D'AMBROSIO 6 - Bravo a reggere botta sulla marea juventina che sale dopo il vantaggio dell'Inter. Prova ad aiutare Darmian senza troppa convinzione però.

DE VRIJ 7 - Parte molto bene, attento in avvio su Vlahovic e bravo anche nei disimpegni prima di impostare.

SKRINIAR 6 - Non sale e resta ancora alla sua zona e fa bene: Vlahovic e Dybala sono una coppia pericolosa per lasciare De Vrij da solo e la sinistra non è il suo territorio ideale.

DARMIAN 6 - Spinge poco e male, ma c'è da dire che la squadra lo aiuta poco: si sgonfia dopo il vantaggio e non gioca come dovrebbe sulle fasce.

BARELLA 7,5 - Parte carico e punta subito a cercare qualche strappo, senza però strafare per non lasciare scoperta la propria zona di campo. Alla prima occasione però sblocca la partita con un tiro meraviglioso a giro da fuori area.

BROZOVIC 6,5 - Ha il merito di servire alla grande Barella in occasione del goal del vantaggio nerazzurro. Gestisce la palla al solito in maniera sublime nonostante la gabbia asfissiante preparata per lui da Allegri.

CALHANOGLU 5 - Nettamente il meno brillante a centrocampo nel primo spezzone di gara. Male nei contrasti e anche in avanti: spreca con un tiraccio un buon contropiede.

PERISIC 6,5 - La squadra spinge poco e male dopo il goal: prova un paio di buoni cross ma il baricentro generale nel primo tempo è troppo basso. Si accende su un lancio quasi casuale, mandando in tilt da solo la difesa della Juve: peccato il tiro di Calhanoglu venga rimpallato.

LAUTARO 6 - Un po' evanescente nei primi minuti e poco coinvolto, gira al largo dall'area di rigore.

DZEKO 6 - Lotta molto tra i due centrali della Juve e fa qualche buona sponda per i compagni, non riesce però ad incidere in zona tiro nei primi minuti.

INZAGHI 6 - La squadra parte benissimo, volitiva e vogliosa. Dopo il goal di Barella però si spegne subito, si siede e non riesce più a reagire, rimanendo troppo bassa e affidandosi inutilmente al lancio lungo.