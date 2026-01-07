Pagelle LIVE di Parma-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
Parma-Inter è il match che chiude, almeno sulla carta, il girone di andata dei nerazzurri. La squadra di Cristian Chivu, impegnata nella trasferta del Tardini in questo turno infrasettimanale, dovrà infatti recuperare tra una settimana il match contro il Lecce, rinviato lo scorso dicembre a causa della partecipazione in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.
Queste le pagelle di Parma-Inter, match della 19esima giornata di Serie A.
Pagelle Parma-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6 –
BISSECK 6.5 – Corvi spedisce sulla traversa un gran tiro del tedesco indirizzato all’incrocio dei pali.
AKANJI 6 –
CARLOS AUGUSTO 6 –
LUIS HENRIQUE 6 –
SUCIC 6 –
CALHANOGLU 6 –
MKHITARYAN 6 –
DIMARCO 6 –
LAUTARO MARTINEZ 6 –
PIO ESPOSITO 6.5 – Inizia con grande voglia e impegna Corvi con un colpo di testa.
CHIVU 6 –
Parma-Inter: il tabellino
PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino.
A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo. Allenatore: Carlos Cuesta.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Colombo
Assistenti: Vecchi – Palermo
Quarto ufficiale: Perenzoni
VAR: La Penna
Assistente VAR: Camplone