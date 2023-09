Panico post SCONFITTA? Ecco il DATO che sta tranquillizzando gli Interisti

La sconfitta contro il Sassuolo ha gettato nel panico il mondo Inter, risvegliatosi bruscamente dal sogno delle prime giornate di Serie A, con una sconfitta tanto brutta, quanto immeritata. L’allarmismo, però, è parso anche troppo eccessivo, specie dopo le ottime prestazioni arrivate fino a ieri.

D’altronde, l’avvio di stagione della squadra di Inzaghi rimane estremamente positivo, specie se paragonato a quello dell’anno scorso. Dopo 6 giornate, l’Inter ha 3 punti in più rispetto al campionato 2022/2023 (e in Champions League è arrivato un pareggio esterno, anziché una sconfitta in casa).

Non solo, a rasserenare gli animi in casa nerazzurri ci pensa un altro dato: il Napoli, poi laureatosi Campione d’Italia con ampio margine, aveva un punto in meno rispetto all’Inter di questa stagione, con 4 vittorie e 2 pareggi, arrivati contro Fiorentina e Lecce.

Non sono dati che rivelano chissà quale incredibile verità. Semplicemente, dovrebbero riportare un po’ di serenità nell’ambiente interista, spesso troppo isterico dopo un risultato negativo. La stagione è ancora molto lunga e di partite difficili ce ne saranno sicuramente altre. Criticare per cercare un miglioramento è legittimo, buttarsi giù in maniera indiscriminata molto meno.