Parma-Inter, un recupero e uno a rischio forfait
Una buona notizia e un dubbio per Chivu alla vigilia del match al Tardini tra Parma e Inter
Cristian Chivu, dopo la vittoria dell’Inter contro il Bologna, riceve segnali positivi dall’infermeria in vista della trasferta di Parma, valida per il turno infrasettimanale della diciannovesima giornata. Secondo il Corriere dello Sport, Ange-Yoan Bonny è tornato ad allenarsi con il gruppo, completando così il reparto offensivo e tornando disponibile proprio per la sfida contro la sua ex squadra. Resta però da valutare se il francese potrà scendere in campo anche solo per qualche minuto.
La situazione di Andy Diouf appare più complicata. Il giocatore sta migliorando, ma ieri ha continuato a lavorare separatamente dal resto della squadra. La sua convocazione per la partita al Tardini rimane tutt’altro che scontata. Di conseguenza, Luis Henrique si avvia verso la nona presenza da titolare in campionato.
Sul fronte degli altri indisponibili, Darmian prosegue il suo percorso di recupero pensando già alla sfida contro il Napoli.