Nella serata di ieri l’Inter di Antonio Conte ha centrato un importante successo nella sfida casalinga giocata contro il Napoli, battuto per una rete a zero grazie ad un rigore realizzato da Lukaku. Alle ore 13 saremo in diretta per commentare la partita: seguici ed interagisci con noi.

