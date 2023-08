Benjamin Pavard è il nome che sta infiammando il mercato dell’Inter in queste ore. Il difensore vuole lasciare il Bayern Monaco e, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, preferirebbe i nerazzurri al Manchester United.

I Red Devils, infatti, starebbero temporeggiando troppo per i gusti del giocatore, impegnati a trovare una sistemazione per Maguire. Pavard, invece, sarebbe molto soddisfatto del convinto apprezzamento nerazzurro nei suoi confronti.

Il vero ostacolo per l’Inter, allora, è rappresentato dall’allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, che non vuole far partire il giocatore. Secondo TZ, giornale tedesco, i bavaresi sarebbero ancora aperti a una cessione, ma c’è bisogno che l’offerta aumenti. In caso contrario, Pavard resterà in Germania fino al termine del suo contratto nel 2024.

L’opinione di Passione Inter

Avere dalla propria la volontà del giocatore non è un fattore sa sottovalutare. Così come sono da tenere in considerazione i buoni rapporti tra Inter e Bayern Monaco, che potrebbero facilitare la ricerca di un accordo. Tuttavia, il tempo stringe e c’è da capire se i nerazzurri saranno in grado di soddisfare le richieste dei bavaresi. E bisogna anche fare attenzione a un’improvvisa accelerata del Manchester United.