Lukaku out, tocca a Perisic. Conte e il “doppio ruolo” a pendolo: con il Parma arriva la svolta?

Potrebbe essere la partita con il Parma lo spartiacque della stagione di Ivan Perisic. Oggi il croato, rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Bayern Monaco, scenderà in campo dal 1′ al posto dell’infortunato Lukaku e al fianco di Lautaro Martinez.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Perisic potrebbe fare il pendolo con la posizione di trequartista, trasformando il 3-4-1-2 in 3-4-2-1. Conte ha speso parole d’elogio per lui in questo avvio di campionato, ora toccherà a lui ripagare la fiducia.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<