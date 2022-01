Il rinnovo di Perisic si allontana: l’Inter ha una sola speranza

La distanza tra la richiesta del giocatore e l'offerta del club è attualmente ampia

Se sul rinnovo di Brozovic prevale l'ottimismo, lo stesso non si può dire per quello di Perisic. La distanza tra il club e il giocatore, come riporta La Gazzetta dello Sport, è notevole: tra la richiesta del croato (6 milioni) e l'offerta dell'Inter (4 milioni) balla anche un anno di contratto di differenza. Non sono previsti colloqui nel breve termine, o almeno non prima di febbraio.