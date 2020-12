Piccinini: “Conte, questa settimana non c’è stato accanimento… Ora cerchi di passare il turno in Champions”

Una settimana dopo, stesso studio, stessi argomenti, stesso dizionario, con la parola “accanimento” a fare da bilanciere rispetto ai discorsi di casa Inter e agli umori di Antonio Conte, e con Sandro Piccinini – giornalista e telecronista calcistico – a firmare virgolettati che ci apprestiamo qui a riportare. Settimana scorsa, il commentatore aveva sostenuto, a Sky Calcio Club, di come, contro l’Inter, non ci fosse stato – a suo dire – accanimento giornalistico, che invece sarebbe stato praticato molto di più contro la Juventus. Sono opinioni: ma questa sera è andato in scena il secondo round del borsino settimanale sull’accanimento contro l’Inter. E il borsino, almeno stavolta, segna quota zero.

Ha infatti dichiarato Piccinini: “Non c’è stato accanimento verso Conte questa settimana… – ha detto, forse punzecchiando un po’ Conte – Anzi ho letto molti elogi. Conte deve capire che se la squadra gioca bene ha gli elogi, altrimenti riceve critiche. Deve rasserenarsi, i titoli dipendono dai risultati. Sicuramente bisognerebbe analizzare di più la prestazione, ma è normale che i titoli vengano condizionati dai risultati. Ora Conte ha la possibilità di azzerare tutti gli errori fatti nell’avvio passando il turno di Champions League, è una grandissima occasione”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<