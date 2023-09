POLEMICA Milan sul vantaggio dell’Inter: proteste FURIBONDE!

Inter subito in vantaggio nel Derby con Mkhitaryan, nato da una grande azione individuale di Thuram. Il Milan però non ci sta e ha protestato con veemenza per due presunti falli, uno sui Giroud e uno su Thiaw, commessi rispettivamente da Dumfries e dallo stesso Thuram.

Tuttavia, entrambi i contatti sono regolari, con i due nerazzurri più abili fisicamente dei rossoneri. Fermo restando la bontà della decisione di Sozza, va sottolineato anche come il VAR difficilmente può intervenire su questi tipi di interventi, che rimangono a discrezione dell’arbitro.