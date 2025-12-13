Juventus pronta all’assalto a Frattesi: ecco il piano

La Juventus segue con attenzione la situazione di Davide Frattesi e potrebbe muoversi già a gennaio. A rivelarlo è stato Matteo Moretto, che in un video pubblicato su YouTube ha spiegato come i bianconeri stiano monitorando il centrocampista nerazzurro, da tempo al centro di voci su una possibile partenza anticipata da Milano.

Queste le parole del giornalista:

“Ci sono delle possibilità reali che Frattesi lasci l’Inter a gennaio, che lasci l’Inter nei prossimi mesi. Poi come sapete un gol e una prestazione possono cambiare le sorti di una carriera ma è una situazione da tenere sotto controllo. La situazione di Frattesi è da tenere sotto controllo. A gennaio è possibile che Frattesi, qualora si dovessero creare le condizioni giuste per tutti, possa lasciare l’Inter“.

ASSE TORINO-MILANO – “C’è una squadra di cui si parla tutti i giorni, che è la Juventus, che è molto attenta alla situazione di Frattesi. Luciano Spalletti è un grandissimo estimatore di Frattesi da tempo, lo voleva già il Napoli, il nazionale lo ha coccolato e se l’è goduto. E adesso Spalletti vorrebbe Frattesi alla Juventus“.

LA CARTA THURAM – “Davide Frattesi, che ha un contratto in scadenza nel 2028, non sta trovando il giusto spazio in nerazzurro”, ha aggiunto Moretto, “e occhio perché l’Inter potrebbe anche eventualmente aprire ad un’operazione più allargata. Magari inserendo un calciatore nell’operazione di Frattesi, ma sappiamo che all’Inter piace Khéphren Thuram, il fratello di Marcus Thuram. Quindi occhio.

Thuram 24 anni, 18 partite con la maglia della Juventus in tutte le competizioni quest’anno, contratto che scade nel 2029. Potrebbe essere un intreccio di mercato da seguire, ma sicuramente la Juventus è attenta a Frattesi e l’Inter, qualora dovessero esserci le condizioni giuste per tutti, potrebbe anche accettare di lasciarlo partire“.

RINNOVO – “Ovviamente c’erano delle trattative per un rinnovo di Frattesi all’Inter, trattative iniziate già alla fine del mercato estivo, proseguite tra settembre e ottobre, ma oggi queste trattative sono assolutamente ferme. Occhio al futuro di Frattesi e quello che potrà succedere nell’asse Torino-Milano, perché è un asse che storicamente ci ha regalato tante emozioni anche a livello di calciomercato“.

L’ipotesi di uno scambio, o comunque di operazioni parallele tra i due club, potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. La dirigenza nerazzurra valuterà attentamente la situazione, considerando sia le esigenze tecniche che quelle economiche. Per ora restano scenari da monitorare, ma la Juventus sembra aver individuato in Frattesi un profilo interessante per rinforzare il centrocampo.