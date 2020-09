Premio Facchetti, omaggiato Lele Oriali. Riconoscimento anche per un membro dello staff

Saranno Gabriele Oriali ed il medico dell’Inter Pietro Volpi a ricevere il Premio Facchetti, riconoscimento che viene dato alle personalità che hanno mostrato valori affini a quelli dell’ex calciatore. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito del club:

“Ci saranno anche Gabriele Oriali, First Team Technical Manager nerazzurro, e Piero Volpi, responsabile del settore medico dell’Inter, tra i premiati dei “Giacinto Facchetti Awards 2020”, la serata evento giunta alla seconda edizione e organizzata da Eros Pogliani con la NB Management.

Il nome di Giacinto Facchetti è sufficiente ad evocare ricordi commoventi e buoni propositi: il suo esempio in campo e fuori è stato d’ispirazione anche al di fuori del calcio.

Ed è con questo spirito che la leggenda nerazzurra, già hall of famer del nostro club, viene omaggiato con questo premio che punta a valorizzare ed esaltare personalità del mondo sportivo che si sono contraddistinte per aver incarnato valori affini a quelli dell’indimenticabile Cipe.

Gabriele Oriali, First Team Technical Manager nerazzurro, verrà premiato nella categoria “Campioni del Mondo” per lo straordinario traguardo del ‘Mundial ’82’, oltre che per la sua lunga carriera con la maglia dell’Inter.

Piero Volpi, responsabile del settore medico dell’Inter, riceverà il riconoscimento nella sezione “Semplicemente grazie”, nella quale vengono premiati tutti coloro che si sono spesi in prima linea in questi mesi di emergenza sanitaria nella lotta al Covid-19″.