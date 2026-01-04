4 Gennaio 2026
Probabili formazioni Inter-Bologna: due ballottaggi
Le possibili scelte di Chivu e Italiano
Sulla strada dell’Inter, ecco che a distanza di pochi giorni dall’ultimo sfortunato incrocio in semifinale di Supercoppa Italiana torna a ripresentarsi il Bologna. Negli ultimi anni, i rossoblù hanno spesso rappresentato un’insidia per i nerazzurri, come in occasione dell’ultima sfida persa ai calci di rigore a Riad. Questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45 a San Siro, sarà ancora una volta uno scontro diretto a tutti gli effetti (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-BOLOGNA).
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Bologna:
4 Gennaio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 50 Cinquegrano, 6 De Vrij, 13 Acerbi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 16 Frattesi, 43 Cocchi, 7 Zielinski, 8 Sucic 94, P. Esposito, 47 Spinaccè
Ballottaggi
Mkhitaryan-Zielinski 55-45%, Thuram-P. Esposito 70-30%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Darmian, Dumfries, Bonny
diffidati
Nessuno
Bologna 4-2-3-1
Formazione13 – Ravaglia 2 – Holm 14 – Heggem 26 – Lucumì 22 – Lykogiannis 19 – Ferguson 8 – Freuler 7 – Orsolini 21 – Odgaard 28 – Cambiaghi 24 – Dallinga Vincenzo Italiano
Panchina
25 Pessina, 82 Franceschelli, 16 Casale, 41 Vitik, 20 Zortea, 29 De Silvestri, 33 Miranda, 18 Pobega, 6 Moro, 80 Fabbian, 77 Sulemana, 11 Rowe, 9 Castro, 30 Dominguez, 17 Immobile
Ballottaggi
Cambiaghi-Rowe 55-45%, Odgaard-Fabbian 55-45%, Dallinga-Castro 55-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Skorupski, Bernardeschi
diffidati
Miranda, Cambiaghi
Arbitro: Guida
Assistenti: Ceccon – Laudato
Quarto Uomo: Marinelli
Var: Ghersini AVar: Maresca