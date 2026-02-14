14 Febbraio 2026
Probabili formazioni Inter-Juve: rebus Barella e Calhanoglu
Le possibili scelte di Chivu e Spalletti
Dopo aver ospitato la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, San Siro torna ad ospitare un altro evento spettacolare come il derby d’Italia tra Inter-Juventus. Questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45, le due squadre allenate da Cristian Chivu e Luciano Spalletti si giocheranno tre punti punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Juventus:
14 Febbraio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 17 Diouf, 36 Darmian, 16 Frattesi, 14 Bonny, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Barella-Sucic 60-40%, Calhanoglu-Mkhitaryan 51-49%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Dumfries
diffidati
Barella, Calhanoglu
Juventus 3-4-2-1
Formazione16 – Di Gregorio 15 – Kalulu 3 – Bremer 6 – Kelly 27 – Cambiaso 5 – Locatelli 21 – Miretti 22 – McKennie 7 – Conceicao 10 – Yildiz 30 – David Luciano Spalletti
Panchina
1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 2 Holm, 17 Adzic, 18 Kostic, 11 Zhegrova, 8 Koopmeiners, 32 Cabal, 20 Openda, 13 Boga
Ballottaggi
Miretti-Koopmeiners 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Vlahovic, Milik
diffidati
Locatelli, McKennie
Arbitro: Federico La Penna
Assistenti: Meli – Alassio
Quarto Uomo: Doveri
Var: Chiffi AVar: Abisso