Sfruttare la scia europea per rialzarsi in campionato. Dopo la vittoria più che convincente sul campo del Benfica, l’Inter ha bisogno di ritrovare il successo anche in patria per non rischiare di perdere il treno della prossima Champions: un punto conquistato in sole quattro partite è un bottino troppo magro per pensare di arrivare nei primi quattro posti. A San Siro, nella 30esima giornata di Serie A, arriva il Monza di Palladino, come i nerazzurri a secco di successi da quattro gare.

LEGGI ANCHE Dove vedere Inter-Monza, diretta tv e streaming del match

In vista del ritorno europeo alle porte (in programma mercoledì sera), Inzaghi è pronto a far riposare alcuni uomini chiave del suo scacchiere come Acerbi e Mkhitaryan, rimpiazzandoli con De Vrij e Gagliardini. Sempre in ottica turnover, restano in panchina Lautaro e Dzeko (un segnale su chi sarà titolare nella sfida di Champions?) e giocano dall’inizio Lukaku e Correa, come accaduto con la Salernitana. Mentre sulla fascia sinistra ritrova spazio Gosens, dopo il gol all’Arechi ed essere subentrato con il Benfica. Nella linea di centrocampo, completano il blocco titolare Barella, (il ritrovato?) Brozovic e Dumfries. In difesa confermati Bastoni e l’instancabile Darmian. Ecco le probabili formazioni delle due squadre, secondo La Gazzetta dello Sport.