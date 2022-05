Le probabili formazioni di Juventus-Inter: Inzaghi decide su Bastoni

Le possibili scelte dei due allenatori per la finale di Coppa Italia

E' giunto finalmente il tanto atteso giorno della finale della Coppa Italia. Questa sera dalle 21.00, presso lo stadio Olimpico di Roma, Juventus e Inter si sfideranno per un trofeo molto importante. La formazione nerazzurra potrebbe ottenere in caso di vittoria il secondo successo in stagione dopo la Supercoppa, in attesa di capire se riuscirà o meno nell'impresa di rimontare i due punti di svantaggio sul Milan nel finale di campionato. Mentre per i bianconeri sarebbe l'occasione per non chiudere a secco di trofei questa stagione, evento che da quelle parti non accade da oltre dieci anni.