5 Gennaio 2026
Probabili formazioni Parma-Inter: Chivu riflette sui cambi
Le possibili scelte di Cuesta e Chivu
Partita dal sapore speciale per Cristian Chivu che torna per la prima volta da ex al Tardini per affrontare la squadra con cui da tecnico ha esordito in Serie A nella passata stagione. Mercoledì 7 gennaio alle 20.45, infatti, si disputerà l’ultima partita del girone di andata che vedrà in campo Parma-Inter. Ancora parecchi dubbi di formazione nella testa del tecnico nerazzurro che potrebbe operare pochi cambi (LE INFO SU DOVE VEDERE PARMA-INTER).
Di seguito le probabili formazioni di Parma-Inter:
7 Gennaio 2026 – 20:45
Tardini, Parma
Parma 5-3-2
Formazione40 – Corvi 27 – Britschgi 15 – Delprato 39 – Circati 5 – Valenti 14 – Valeri 32 – Bernabé 16 – Keita 8 – Estevez 17 – Ondrejka 9 – Pellegrino Carlos Cuesta
Panchina
13 Guaita, 66 Rinaldi, 18 Lovik, 37 Troilo, 63 Trabucchi, 23 Hernani, 24 Ordonez, 22 Sorensen, 25 Cremaschi, 11 Almqvist, 21 Oristanio, 30 Djuric, 32 Cutrone, 75 Cardinali
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Frigan, Suzuki, Ndiaye
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 50 Cinquegrano, 6 De Vrij, 13 Acerbi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 16 Frattesi, 43 Cocchi, 7 Zielinski, 8 Sucic 94, P. Esposito, 47 Spinaccè, 36 Darmian, 14 Bonny
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Dumfries
diffidati
Nessuno
Arbitro: Colombo
Assistenti: Vecchi – Palermo
Quarto Uomo: Perenzoni
Var: La Penna AVar: Camplone