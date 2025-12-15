Quote e pronostici Bologna-Inter: almeno un gol per parte?

Umori opposti per Bologna e Inter che questo venerdì 19 dicembre si affronteranno a Riad per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana dopo quella tra Napoli-Milan del giorno precedente. Nerazzurri che giungono a questo appuntamento dopo la vittoria sul Genoa e la vetta in solitaria raggiunta in classifica. Rossoblù, invece, che nell’ultimo turno di campionato hanno perso in casa contro la Juventus.

Per l’Inter è stata una vittoria importante e per niente scontata in uno stadio in cui contro il Grifone non vinceva da oltre cinque anni. Il Bologna, nonostante le diverse occasioni avute contro i bianconeri, non sono riuscite invece a far prevalere il fattore casa ed hanno pagato a carissimo prezzo una rete arrivata sugli sviluppi di corner.

Scommessa consigliata: GOL

Per quanto riguarda la semifinale tra Bologna-Inter, ci aspettiamo una partenza molto forte della squadra di Chivu con almeno una rete nella prima mezz’ora di gioco. Allo stesso tempo, i nerazzurri hanno dimostrato parecchia fragilità in difesa figlia di ripetute disattenzioni, come in occasione dell’ultima gara a Genova. Considerata la qualità di gioco della formazione allenata da Vincenzo Italiano, il consiglio è quello di puntare sul segno GOL, proposto da Bet365 a 1.91.

Bologna-Inter, scopri le quote maggiorate

Non sono ancora disponibili quote maggiorate per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna-Inter.

Le quote di Bologna-Inter

Queste le principali quote di Bologna-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Netwin, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 5 3.6 1.67 Betsson

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.91 1.91 Bet365

GOL NO GOL 1.91 1.91 Bet365

1X 1-2 x2 2.05 1.27 1.17 Netwin

Probabili formazioni Bologna-Inter

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Statistiche e precedenti Bologna-Inter

Come anticipato, Bologna e Inter arrivano a questa semifinale di Supercoppa Italiana dopo aver raccolto risultati diversi. I rossoblù, in generale, stanno vivendo un periodo molto altalenante come certificato dalle ultime cinque partite nelle quali hanno raccolto due vittorie, due sconfitte ed un pareggio. Negli ultimi cinque match, invece, i nerazzurri hanno sempre vinto e perso una sola volta contro il Liverpool in Champions League.

Nel testa a testa tra le due squadre, va detto che negli ultimi anni il Bologna si è sempre dimostrato un avversario scomodissimo per l’Inter. Negli ultimi cinque precedenti, infatti, sono state due le vittorie della formazione emiliana, due anche i pareggi, mentre l’unico successo interista risale al marzo del 2024 con uno 0-1 strappato al Dall’Ara con rete decisiva di Yann Bisseck.

Dove vedere Bologna-Inter: diretta tv e streaming

Bologna-Inter verrà trasmessa venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20:00 in diretta tv esclusiva sulle reti Mediaset in chiaro. Sarà possibile seguire la gara valida per le semifinali di Supercoppa Italiana gratis sul canale numero 6 del digitale terrestre, vale a dire su Italia 1.

Bologna-Inter sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming su Sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.