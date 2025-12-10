Quote e pronostici Genoa-Inter: entrambe le squadre a segno?

L’Inter torna in campo a distanza di pochi giorni dalla sfortunata e polemica sconfitta di Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri hanno l’obbligo di tornare in modalità campionato e andare alla ricerca della terza vittoria di fila dopo gli ultimi successi ottenuti contro Pisa e Como. Ad attendere i nerazzurri ci sarà il Genoa, in un campo spesso ostico negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il Grifone, la cura Daniele De Rossi in panchina sta senza dubbio sortendo gli effetti sperati. Il tecnico ex Roma non ha ancora perso in campionato da quando è stato accolto in panchina ed in poche giornate è riuscito a tirare fuori il Genoa a suon di risultati importanti dalla temibile zona retrocessione.

Scommessa consigliata: Inter vincente in entrambi i tempi

Alla luce della rabbia accumulata in settimana per le polemiche arbitrali scaturite contro il Liverpool, ci aspettiamo un‘Inter aggressiva sin dai primi minuti. Da qui la possibilità di sbloccare subito il match per poi cercare di allungare il vantaggio, senza sottovalutare un Genoa in ottima forma. Nella ripresa, con spazi più aperti e forze fresche dalla panchina, la squadra di Chivu cercherà dunque di chiudere la pratica. Per questa ragione la scommessa consigliata è Inter vincente in entrambi i tempi, proposta da Bwin a 3.90.

Genoa-Inter, scopri le quote maggiorate

Non sono ancora disponibili quote maggiorate per il match della quindicesima giornata di Serie A tra Genoa-Inter.

Le quote di Genoa-Inter

Queste le principali quote di Genoa-Inter proposte da Betsson e Netwin, bookmaker che offre puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.54 4.05 6.50 Betsson

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.94 1.77 Netwin

GOL NO GOL 2.10 1.69 Betsson

1X 1-2 x2 2.37 1.22 1.11 Netwin

Nonostante la sconfitta in Champions League e la trasferta sulla carta non semplice contro un Genoa in salute, l’Inter arriva da chiara favorita a Marassi. I nerazzurri hanno l’obbligo di dare continuità agli ultimi risultati in campionato e la vittoria interista viene offerta da Betsson a 1.54. Quota interessante quella che riguarda il gol di entrambe le squadre, proposta da Netwin a 2.10: con De Rossi in panchina il Genoa ha sempre segnato almeno un gol in campionato.

Probabili formazioni Genoa-Inter

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Statistiche e precedenti Genoa-Inter

Il Ferraris per l’Inter rimane un campo sempre molto complicato, come anche testimoniato dai risultati della ultime stagioni. L’ultima vittoria dei nerazzurri sul campo del Genoa risale infatti all’ottobre del 2020 per un totale di 0-2. Da quel momento in avanti, negli ultimi tre incontri giocati al Marassi, sono arrivati tre pareggi di fila.

L’Inter, peraltro, domenica troverà uno stadio caldissimo, galvanizzato dagli ottimi risultati ottenuti da De Rossi in questa sua nuova avventura sulla panchina del Genoa. Partita dunque per niente scontata, nella quale conteranno le motivazioni e la fame di vittoria. Saranno dunque i nerazzurri a procurare al tecnico rossoblù la sua prima sconfitta stagionale in questa Serie A?

Dove vedere Genoa-Inter: diretta tv e streaming

Genoa-Inter sarà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.