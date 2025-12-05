Quote e pronostici Inter-Como: ancora un Under 2.5?

Reduce dal doppio successo tra campionato e Coppa Italia, rispettivamente contro Pisa e Venezia, l‘Inter ritorna in Serie A per una gara di livello altissimo. Sabato 6 dicembre a San Siro, con fischio d’inizio alle 18.00, si gioca infatti Inter-Como, un match d’alta classifica tra due squadre divise in classifica da tre soli punti.

Nerazzurri che hanno reagito al doppio KO contro Milan e Atletico Madrid e che giungono a questo appuntamento con due vittorie consecutive. Anche per questa ragione, oltre per il fattore campo, il segno 1 su questo evento viene indicato come il più probabile, nonostante la forza e le ambizioni della squadra allenata da Cesc Fabregas.

Scommessa consigliata: X primo tempo / 1 finale

Il nostro consiglio su Inter-Como è quello di puntare sul segno 1, quotato da Betsson a 1,57. Considerato l’equilibrio che ci si attende quantomeno durante la prima frazione, la giocata ideale può essere l’X primo tempo/1 finale pagata 4.40 la posta sempre da Betsson. Questo perché, come dimostrato anche in Coppa Italia, Chivu dispone di una rosa particolarmente lunga, fatta di calciatori pronti a mettersi in mostra. Da qui l’idea di poter risolvere il match anche nei minuti finali dell’incontro sfruttando le energie dalla panchina.

Inter-Como, scopri le quote maggiorate

Tra le migliori quote maggiorate di Inter-Como, PlanetWin365 offre la Supercomo 1X + Ramon Ammonito Plus a 14, invece che 3.82. Al verificarsi di uno dei due eventi, è previsto un bonus fino a 50€ (Termini della quota maggiorata: Importo massimo erogabile pari a 100€. Verrà accreditato entro 72 ore lavorative e dovrà essere rigiocato entro 5 giorni). Con una sola scommessa, dunque, si ha il doppio di possibilità di accedere al bonus scommesse da 50€. L’iniziativa è rivolta ai nuovi iscritti Planetwin365 che avranno soddisfatto i requisiti di partecipazione.

Le quote di Inter-Como

Queste le principali quote di Inter-Como proposte da Netwin, bookmaker che offre puntate particolarmente interessanti per questo match:

1 X 2 1.57 4.35 5.90

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.74 1.98

GOL NO GOL 1.85 1.85

1X 1-2 x2 1.13 1.21 2.33

L’Inter arriva a questo appuntamento da formazione favorita con una quota pari a 1.57. Alla luce dei precedenti, però, consigliamo il segno Under 2.5 pagato 1.98 volte la posta. Nella passata stagione, infatti, in entrambi i match di campionato tra andata e ritorno è stata la formazione nerazzurra ad imporsi sulla squadra comasca con il medesimo punteggio di 2-0. Da qui la possibilità di puntare su una partita con al massimo due reti complessive messe a segno.

Probabili formazioni Inter-Como

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

Statistiche e precedenti Inter-Como

Dopo un periodo turbolento, contraddistinto da due sconfitte tra campionato e Champions League negli scontri diretti contro Milan e Altetico Madrid, l‘Inter ha dato incoraggianti segnali di ripresa trionfando nelle ultime due uscite contro Pisa e Venezia. Stavolta, però, il livello si alza perché di fronte c’è una delle squadre più temibili di questa Serie A, vale a dire il Como di Cesc Fabregas. Una squadra che arriva da uno stato di forma incredibile: al ritorno dalla sosta di novembre sono arrivate due vittorie di fila contro Torino e Sassuolo. Como che in campionato ha incassato una sola sconfitta, vale a dire lo scorso 30 agosto contro il Bologna.

Mentre l’Inter in casa vanta il terzo punteggio più alto di questa Serie A con cinque vittorie e due sconfitte, il Como in trasferta ha numeri meno brillanti: su sei partite disputate fuori dalle mura amiche, ha raccolto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).Gli ultimi precedenti tra le Inter-Como risalgono alla passata stagione e in entrambi i match furono i nerazzurri ad imporsi per due reti a zero.

Dove vedere Inter-Como: diretta tv e streaming

Inter-Como verrà trasmessa sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18:00 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Como sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.