Quote e pronostici Inter-Lecce: partita ricca di gol

Lasciato alle spalle il pareggio di domenica sera contro il Napoli, l‘Inter si ripresenta a San Siro per recuperare il match della sedicesima giornata di Serie A contro il Lecce. La gara, rinviata lo scorso dicembre per la partecipazione dei nerazzurri in semifinale di Supercoppa Italiana, si giocherà infatti questo mercoledì 14 gennaio alle 20.45.

La squadra di Chivu, come detto, viene da un buon periodo, nonostante sperasse di poter uscire finalmente da uno scontro diretto coi tre punti in tasca. Il Lecce di Eusebio Di Francesco, invece, non si trova in un gran momento, considerando il solo punto collezionato nelle ultime quattro giornate in occasione dell’ottimo pareggio contro la Juventus.

Scommessa consigliata: Over 2.5

Considerata la differenza tra i due organici, ci aspettiamo una partita dominata dall’Inter davanti al proprio pubblico. Alla luce delle ultime prestazioni, nelle quali ha prodotto tantissime palle gol, questa potrebbe essere la gara giusta per ritrovare una certa continuità in fase realizzativa non sempre mostrata durante questa stagione. Da qui la scelta di puntare sul segno Over 2.5.

Inter-Lecce, scopri le quote maggiorate

Non sono ancora disponibili le quote maggiorate per il recupero della 16esima giornata di Serie A tra Inter-Lecce.

Le quote di Inter-Lecce

Queste le principali quote di Inter-Lecce proposte da Betsson, Bet365 e Bwin, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.14 8.50 19.00 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.53 2.50 Bet365

GOL NO GOL 2.50 1.48 Betsson

1X 1-2 x2 1.01 1.08 5.25 Bwin

Come già anticipato, il segno consigliato per la partita tra Inter-Lecce è l’Over 2-5. Ci aspettiamo infatti una gara ricca di reti e con tante palle gol da parte dei nerazzurri che in questa stagione – soprattutto in casa – hanno sempre prodotto una quantità enorme di azioni offensive, non sempre convertite in reti.

Probabili formazioni Inter-Lecce

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Ndaba; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, N’Dri.

Statistiche e precedenti Inter-Lecce

Per quanto riguarda i precedenti tra Inter-Lecce, questi sono nettamente in favore dei nerazzurri. Sono infatti sei i successi di fila trovati dall’Inter nelle ultime sei partite di Serie A in cui ha incontrato la formazione pugliese. L’ultima vittoria del Lecce, invece, risale al gennaio 2012 quando vinse tra le mura amiche per 1-0 con rete decisiva di Giacomazzi.

Guardando invece lo stato di forma recente delle due squadre, quella di Chivu arriva meglio a questo appuntamento di San Siro. Prima del pareggio con il Napoli, l’Inter aveva collezionato ben sei vittorie di fila considerando solamente il campionato. Nonostante il 2-2 di domenica sera, ha comunque mantenuto la vetta della classifica e soprattutto ben tre punti di vantaggio sul Milan e quattro sul Napoli.

Il Lecce, invece, non riesce a vincere dallo scorso 12 dicembre, quando si impose per 1-0 in casa sul Pisa con una bella prestazione. La classifica vede la squadra di Di Francesco al sedicesimo posto a quota 17 punti, solamente tre in più rispetto alla zona retrocessione. Quello dei pugliesi è stato tutto sommato un buon avvio, anche se la lotta per non retrocedere rimane apertissima.

Dove vedere Inter-Lecce: diretta tv e streaming

Inter-Lecce verrà trasmessa mercoledì 14 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Lecce sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.