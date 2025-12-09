Quote e pronostici Inter-Liverpool: nerazzurri favoriti

Reduce dall’incredibile vittoria ottenuta per 4-0 sul Como in campionato, l’Inter arriva alla sfida con il Liverpool con il morale alle stelle. Allo stesso tempo, la squadra di Cristian Chivu ha la necessità di ritrovare il successo in Champions League dopo la beffa dell’ultima giornata in casa dell’Atletico Madrid con la sconfitta arrivata a tempo quasi scaduto.

Dall’altra parte c’è un Liverpool che arriva a questa sfida da una crisi interminabile e con il caso Salah esploso in settimana. L’egiziano, come annunciato da Arne Slot, non è stato convocato per il match contro l’Inter, anche se l’organico dei Reds vanta dei nomi di altissimo livello e darà sicuramente del filo da torcere alla squadra di Cristian Chivu.

Scommessa consigliata: Risultato esatto 2-1

Considerati i due reparti d’attacco di Inter e Liverpool, ci aspettiamo almeno un gol per parte con i nerazzurri leggermente favoriti per via del momento vissuto e del fattore campo. Da qui, dopo un’attenta analisi, la possibilità di puntare sul risultato esatto indicando il 2-1 in favore dell’Inter, proposto da Lottomatica a 8.50.

Inter-Liverpool, scopri le quote maggiorate

Tra le migliori quote maggiorate di Inter-Liverpool, spicca Lautaro Martinez 1° Marcatore da 5.20 a 6 su William Hill. Bwin propone anche la combo Gol + Over 3,5 da 2.75 a 3, mentre su Bet365 è possibile puntare Lautaro Martinez 2+ tiri porta e Thuram 2+ tiri in porta da 10.20 a 11.70. Per i nuovi iscritti, invece, Snai propone il multigol 1-6 a 8.00 al posto di 1.01.

Le quote di Inter-Liverpool

Queste le principali quote di Inter-Liverpool proposte da Netwin, bookmaker che offre puntate particolarmente interessanti per questo match:

1 X 2 2.00 3.70 3.60

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.65 2.15

GOL NO GOL 1.58 2.25

1X 1-2 x2 1.27 1.27 1.76

L’Inter arriva a questo appuntamento da formazione leggermente con una quota pari a 2.00. Allo stesso tempo, i nerazzurri hanno sempre sofferto quest’anno sia in campionato che in Champions League gli scontri diretti, da qui la quota del segno 1. Tra le puntate tradizionali, il consiglio è quello di puntare sul gol segnato da entrambe le squadre a 1.58, oppure l’Over 2.5 pagato da Netwin 1.65 volte la posta.

Probabili formazioni Inter-Liverpool

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ekitiké; Isak.

Statistiche e precedenti Inter-Liverpool

Gli ultimi precedenti tra Inter e Liverpool risalgono agli ottavi di finale di Champions League disputati nella stagione 2021/22, la prima con Simone Inzaghi in panchina. All’andata furono i Reds ad avere la meglio sbancando San Siro per 0-2, mentre al ritorno lo 0-1 conquistato dai nerazzurri non fu sufficiente per ribaltare l’esito dell’andata e strappare la qualificazione.

In riferimento all’ultimo periodo delle due squadre, va ricordato che l’Inter ha subito almeno un gol in sei delle ultime dieci partite disputate. Il Liverpool, nonostante il momento poco brillante vissuto sia in Premier che in Champions, non ha perso nessuna delle ultime tre partite giocate (una vittoria e due pareggi). Le due squadre sono separate in classifica da tre punti, con l’Inter a quota 12 e il Liverpool a 9.

Dove vedere Inter-Liverpool: diretta tv e streaming

Inter-Liverpool, match della sesta giornata di Champions League, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Inter-Liverpool, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.