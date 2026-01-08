Quote e pronostici Inter-Napoli: segnano entrambe le squadre

Il girone di ritorno si apre subito con una delle sfide in assoluto più importanti e decisive di questo campionato. Domenica 11 gennaio alle 20.45, infatti, a San Siro si gioca la sfida tra Inter-Napoli. Le due squadre sono attualmente separate da quattro punti in classifica, in favore dei nerazzurri che comandano la Serie A.

In tal senso, la distanza si è dilatata in seguito ai risultati dell’ultimo turno di campionato: mentre l’Inter ha mantenuto le aspettative a Parma vincendo per due reti a zero sulla squadra di Cuesta, il Napoli qualche ora prima ha dovuto rimontare i due gol di svantaggio in casa contro il Verona, non andando però oltre il risultato di parità finale per 2-2.

Scommessa consigliata: Gol

Per quanto riguarda la gara di domenica sera del Meazza, il segno consigliato è quello che riguarda il Gol. Entrambe le squadre, come avvenuto nel 3-1 del Maradona all’andata lo scorso 25 ottobre, dovrebbero andare a segno. In generale ci aspettiamo un approccio più aggressivo da parte dell’Inter nel corso del primo tempo, mentre il Napoli potrebbe venir fuori di carattere col passare dei minuti.

Le quote di Inter-Napoli

Alla luce di tutto ciò, il segno gol rimane quello consigliato. L’Inter potrebbe avere il dominio del gioco nel match contro il Napoli, ma in questa stagione ha sofferto non poco gli scontri diretti con le rivali al titolo, incassando praticamente sempre almeno un gol.

Probabili formazioni Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund.

Statistiche e precedenti Inter-Napoli

Momento certamente diversi per Inter-Napoli, anche se complessivamente entrambe a questa gara da periodi fatti di numerose vittorie. Mentre nell’ultimo turno i nerazzurri hanno conquistato una vittoria brillante in casa del Parma, la squadra di Conte ha invece perso due punti preziosi rispetto al primo posto a causa del pareggio raggiunto peraltro in rimonta davanti al proprio pubblico contro il Verona.

Per l’Inter di Chivu, sono sei le vittorie di fila conquistate in campionato prima di questo match. Il Napoli, invece, si è fermato a due soli successi consecutivi prima del pareggio di quest’ultimo turno, anche se reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana.

Per quanto riguarda il testa a testa tra Inter-Napoli a San Siro, negli ultimi due incroci sono arrivati due pareggi per 1-1. L’ultimo successo nerazzurro in casa risale all’1-0 del gennaio 2023, mentre la squadra partenopea non trionfa al Meazza dall’aprile del 2017 quando si impose per 0-1 con rete di Callejon.

Dove vedere Inter-Napoli: diretta tv e streaming

Inter-Napoli verrà trasmessa domenica 11 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.