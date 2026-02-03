Quote e pronostici Inter-Torino: match con poche reti

Dopo aver superato senza alcun problema gli ottavi di finale di Coppa Italia lo scorso dicembre contro il Venezia, l’Inter dovrà scontrarsi con il Torino ai quarti in gara secca per cercare di raggiungere l’accesso alle semifinali. Una competizione che, come ogni anno, rappresenta un obiettivo importante e da onorare fino in fondo per i ragazzi di Cristian Chivu.

Scommessa consigliata: Under 2.5

Considerato l’impegno infrasettimanale, ci aspettiamo diversi cambi sia da una parte che dall’altra ed una gestione attenta delle energie anche in vista delle prossime gare di campionato. Il turnover potrebbe dunque incidere sullo spettacolo complessivo in campo, in una partita in cui i ritmi potrebbero non essere elevatissimi. Per questa ragione, ci aspettiamo un incontro con poche reti complessive da Under 2.5.

Inter-Torino, scopri le quote maggiorate

Non sono ancora disponibili le quote maggiorate per il match dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter-Torino.

Le quote di Inter-Torino

Queste le principali quote di Inter-Torino proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.25 5.25 12.00 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.67 2.15 Bet365

GOL NO GOL 2.15 1.63 Betsson

1X 1-2 x2 1.03 1.12 3.60 Snai

Alla luce della spiegazione fornita in alto, il segno consigliato per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter-Torino è Under 2.5, proposto in questo caso da Bet365 a 2.15. Non ci aspettiamo difatti una gara fin troppo vivace, ma due squadre attente sia alla fase difensiva che al dispendio di energie da parte dei rispettivi calciatori.

Probabili formazioni Inter-Torino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Njie, Adams.

Statistiche e precedenti Inter-Torino

Reduci da due vittorie nell’ultimo turno di campionato, Inter e Torino si affronteranno per i quarti di finale di Coppa Italia. Nerazzurri approdati a questa fase grazie al largo successo per 5-1 sul Venezia lo scorso dicembre, mentre i granata hanno ribaltato qualsiasi pronostico agli ottavi riuscendo a vincere per 2-3 in casa della Roma il 13 gennaio.

L’unico incrocio stagionale tra Inter e Torino risale alla prima giornata di questo campionato, nello specifico al clamoroso 5-0 rifilato dai nerazzurri a San Siro. In Coppa Italia, invece, bisogna tornare indietro di ben 35 anni per trovare l’ultimo precedente tra le due squadre: il 23 gennaio del 1991 furono i granata ad avere la meglio agli ottavi di finale con una vittoria per 1-0 decisiva per ribaltare il 2-1 dell’andata.

Dove vedere Inter-Torino: diretta tv e streaming

Inter-Torino verrà trasmessa mercoledì 4 febbraio 2025 alle ore 21 :00 in diretta tv sulle reti Mediaset in chiaro. Sarà possibile seguire la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia gratis sul canale numero 6 del digitale terrestre, vale a dire su Italia 1.

Inter-Torino sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.