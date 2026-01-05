Quote e pronostici Parma-Inter: minimo tre gol nel match

Partita ricca di spunti quella in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Ennio Tardini, dove andrà in scena Parma-Inter, match valido per la 19esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano all’appuntamento con i favori del pronostico, forti di una posizione di vertice in classifica e di una rosa superiore per qualità ed esperienza.

Resta però da valutare l’impatto del calendario fitto sul rendimento dell’Inter, chiamata a gestire le energie dopo le recenti fatiche tra campionato e coppe. Dall’altra parte c’è un Parma giovane e organizzato, che davanti al proprio pubblico ha spesso mostrato personalità e intensità, soprattutto contro le big.

Scommessa consigliata: Gol

Tornando al match tra Parma-Inter, la giocata consigliata è il segno Gol. I nerazzurri tendono a mantenere ritmi alti anche in trasferta, ma allo stesso tempo concedono qualcosa specialmente nei minuti finali. Gli emiliani, peraltro, dispongono di un reparto offensivo fatto di fantasisti di qualità e delle reti di Pellegrino. Dando uno sguardo ai precedenti, inoltre, storicamente questo duello ha quasi sempre riservato almeno un gol per parte.

Parma-Inter, scopri le quote maggiorate

Non sono ancora disponibili quote maggiorate il match della 17esima giornata di Serie A tra Atalanta-Inter.

Le quote di Parma-Inter

Queste le principali quote di Parma-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 7.50 5.25 1.40 Betsson

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.62 2.30 Bet365

GOL NO GOL 1.91 1.91 Betsson

1X 1-2 x2 3.00 1.16 1.07 Snai

Ribadendo quanto affermato in alto, il segno Gol a 1.91 proposto da Bet365 è senz’altro parecchio appetibile. Quota tutto sommato spendibile anche quella che riguarda la vittoria dell’Inter, proposta a 1.40 da Betsson.

Probabili formazioni Parma-Inter

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrio.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Statistiche e precedenti Parma-Inter

L’Inter arriva a questa sfida con un rendimento esterno solido e continuo, mentre il Parma ha alternato buone prestazioni a qualche passo falso, soprattutto contro squadre di alta classifica. Nei precedenti di Serie A, il bilancio sorride ai nerazzurri: l’Inter ha vinto tre delle ultime sei sfide giocate in campionato contro gli emiliani, segnando con grande regolarità.

Al Tardini, però, il Parma è spesso riuscito a rendere la vita complicata agli avversari, trovando la via del gol in diverse occasioni. Un dato interessante riguarda le reti: 7 degli ultimi 8 incroci tra Parma e Inter si sono chiusi con almeno un gol per parte.

Dove vedere Parma-Inter: diretta tv e streaming

Parma-Inter verrà trasmessa mercoledì 7 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Parma-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.