L’Inter è pronta ad affrontare la quarta amichevole del precampionato, l’ultima dei nerazzurri in Giappone, prima di tornare in Italia per completare la preparazione. Al National Stadium di Tokyo, gli uomini di Inzaghi affrontano il Paris Saint-Germain di Luis Henrique. In campo nei pargini anche i grandi ex Skriniar e Hakimi.

Segui la gara con la cronaca in diretta di Passione Inter.

La cronaca della partita

20′ – Lautaro prova a scuotere l’Inter con un tiro centrale dalla lunga distanza. Palla debole e centrale.

17′ – Conclusione dal limite di Fabian Ruiz debole e centrale. Stankovic blocca senza problemi.

14′ – Palo del PSG! Grande azione dei parigini e conclusione di Asensio dal limite dell’area piccola che colpisce il palo interno.

8′ – Inter disattenta su calcio d’angolo e Stankovic evita il gol con un ottimo intervento.

5′ – Avvio di gara equilibrato.

1′ – Inizia la partita.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 12.

Le Formazioni Ufficiali