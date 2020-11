Real Madrid, il punto sulle assenze in vista dell’Inter: Benzema in dubbio, attesa per l’esito dei tamponi

Sarà una delle partite più importanti della stagione, decisiva per capire quale potrà essere il percorso europeo dell’Inter. Mercoledì sera, contro il Real Madrid, gli uomini di Antonio Conte si giocheranno una fetta importante della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri non arrivano alla sfida del Meazza nelle migliori condizioni possibili: contro il Torino è arrivato un successo importante, ma l’opaco primo tempo ha lasciato qualche punto di domanda.

Anche il Real arriva però alla gara con qualche problema, non solo dal punto di vista dei risultati, comunque non esaltanti, ma anche per quello degli infortuni. Sono numerosi i calciatori in dubbio per la sfida contro l’Inter per diversi problemi, di seguito la lista completa:

Karim Benzema – Infortunio muscolare, si è allenato a parte ed è in forte dubbio per la gara del Meazza

Federico Valverde – Infortunio allo stinco, indisponibile sino a metà dicembre

Luka Jovic – Coronavirus, sicuro indisponibile

Sergio Ramos – Rottura parziale della fibra muscolare, indisponibile sino a fine novembre

Alvaro Odriozola – Infortunio al polpaccio, si è allenato a parte ed è in forte dubbio per la gara del Meazza

Casemiro – Coronavirus, in attesa dell’esito del tampone

Eder Militao – Coronavirus, in attesa dell’esito del tampone