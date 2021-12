Real Madrid-Inter, Inzaghi: “Barella ha subito chiesto scusa. Abbiamo capito una cosa”

L'analisi del tecnico nerazzurro

"Ha sbagliato, si è scusato. Eravamo in partita, avevamo fatto 60 minuti molto buoni. Barella in quell'occasione era nervoso e ha fatto qualcosa che non doveva fare. Avevo appena fatto i cambi e poi rimane in meno a mezz'ora dalla fine si è complicato tutto".