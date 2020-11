Real Madrid, un giocatore è risultato positivo al Covid-19: test approfonditi sulla squadra

Non arrivano buone notizie per il Real Madrid di Zinedine Zidane in vista del match di Champions League contro l’Inter di giovedì. Dopo la positività di tre giocatori della squadra B dei Blancos ora anche la prima squadra è stata colpita dal virus.

Come riporta il quotidiano Marca infatti un giocatore è risultato positivo durante i test rapidi effettuati alla squadra. Ora il club – si legge – effettuerà i test a tutto il gruppo per scongiurare altre positività in vista del match di martedì. In attesa di conoscere nello specifico l’atleta aumentano i problemi per Zidane, già costretto a fare a meno di Carvajal, Nacho, Odriozola e Lucas Vazquez.

