La reazione dello spogliatoio dopo Como-Inter: c’è una convinzione

Non sono state ore semplici in casa Inter dopo la sfida in casa del Como, che ha certificato la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Nonostante le speranze fosse ormai poche, la delusione al termine della gara era tanta, come raccontato da La Gazzetta dello Sport.

Inevitabilmente, allora, il clima nello spogliatoio del Como era di grande tristezza e, in generale, c’era poca voglia di parlare, tanto che gli stessi dirigenti non avrebbero preso la parola. Fondamentali, allora, per smaltire la scorie, sono i due giorni di riposo concessi. Il modo migliore per ricaricare le pile in vista della sfida con il PSG, che potrebbe cambiare l’epilogo di questa stagione.

Come scrive sempre la Rosea, il gruppo avrebbe una convinzione da giorni: non c’è gara più bella e prestigiosa della finale di Champions League. Vincere sarebbe un riscatto completo, che darebbe ulteriore valore al “mea culpa” fatto dai giocatori al termine di Como-Inter per quanto riguarda il campionato.