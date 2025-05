Inter-Barcellona: è RECORD italiano di sempre al botteghino

I tifosi nerazzurri sognano che Inter-Barcellona di questa sera possa essere di nuovo una partita storica e leggendaria come è stata quella di 15 anni fa. Nel 2010 in queste settimane tra aprile e maggio la squadra di Mourinho stava infatti per accingersi a vincere la Champions League eliminando i catalani sempre in semifinale.

Il pubblico nerazzurro pregusta questa possibilità ed è accorso in massa allo stadio Giuseppe Meazza per questa fondamentale partita europea. In ogni caso sarà l’ultima gara della stagione a San Siro in Champions League perché la finale (sia che passi l’Inter che il Barcellona) si giocherà a Monaco di Baviera.

Ovviamente lo stadio stasera sarà tutto esaurito con l’Inter che si sfrega le mani per un incasso da record: 14 milioni di euro, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Si tratta della cifra più alta mai fatta registrare al botteghino da un club italiano per una singola partita. Infranto il precedente primato da 12,5 milioni per Inter-Milan, semifinale del 2023.