Repubblica lancia l’ALLARME sul futuro di Esposito all’Inter

Francesco Pio Esposito sembra aver convinto l’Inter. L’attaccante classe 2005, infatti, sembra destinato a rimanere nella rosa a disposizione di Chivu, con l’idea iniziale di un prestito in Serie A che sembra essere finita in secondo piano. Il suo ruolo, pertanto, dovrebbe essere quello di alternativa a Thuram e Lautaro Martinez.

A lanciare un allarme sul futuro del centravanti, però, ci ha pensato la Repubblica, che in un epzzo su Esposito ha messo in guardia l’Inter dall’utilizzare il giocatore come ultima opzione offensiva. “Relegare Pio a quinta punta sarebbe un peccato”, si legge sulle colonne del giornale.

A oggi, infatti, il classe 2005 potrebbe dover battere la concorrenza sia di Bonny, ma anche di Taremi, se l’iraniano dovesse rimanere. Il quotidinao sottolinea anche come lo stesso Esposito potrebbe non accettare questo scenario. Da capire, allora, quali saranno le intenzioni di Chivu, che fin qui ha mostrato grandissima fiducia in lui.