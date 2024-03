Retroscena Acerbi: la scelta dell’Inter prima del caso razzismo

Inter-Napoli non è stata una partita calcisticamente memorabile e non avrebbe detto molto nemmeno sul futuro delle due squadre. Questo, se non ci fosse stato l’episodio delle accuse di razzismo di Juan Jesus ad Acerbi. Un episodio che rischia di cambiare totalmente il futuro del difensore.

Infatti, come rivelato da calciomercato.com, la strada sembrava essere già segnata prima di questo improvviso fuori pista. Infatti, Acerbi avrebbe già trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto fino al 2027 negli scorsi giorni.

La strategia dell’Inter, però, potrebbe ora subire un cambiamento di rotta improvviso. Infatti, in caso di condanna e di lunga squalifica è molto probabile che l’avventura del difensore in maglia nerazzurra possa terminare già questa estate. Si attende la sentenza del Giudice sportivo.