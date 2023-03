Rinnovi di contratto. Queste sono le tre parole d’ordine del momento in casa nerazzurra. Con la sosta delle nazionali di mezzo, l’Inter ha potuto concentrarsi su diversi prolungamenti. In primis quello di Bastoni, pedina fondamentale nella difesa di Inzaghi e a cui non si può rinunciare soprattutto dopo quanto accaduto con Skriniar, sia per motivi tecnico-tattici che economici. Il contratto del difensore italiano però scade nel 2024, mentre ci sono alcuni giocatori in scadenza a giugno: ecco la loro situazione.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è lo stato attuale di ogni calciatore presente nella rosa nerazzurra, a livello contrattuale.