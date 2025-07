Rivelazione Gazzetta: cos’è successo dopo il ko al Mondiale

Hanno fatto fin da subito molto discutere le parole di capitan Lautaro Martinez dopo la sconfitta con il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club, che è ovviamente valsa l’eliminazione dal torneo. In casa Inter si sono creati infatti un po’ di malumori che la società ha voluto immediatamente provare a placare.

In tal senso, è molto significativa la rivelazione che La Gazzetta dello Sport ha fatto in merito a cosa sia successo nel gruppo squadra nerazzurro dopo la sconfitta a Charlotte contro gli avversari brasiliani. È stato infatti ritenuto necessario confrontarsi tutti quanti insieme prima del ritorno in Italia con conseguente periodo di ferie.

L’allenatore Cristian Chivu ha infatti voluto una riunione frontale fra tutto lo staff e i calciatori dell’Inter in hotel. Tanti i senatori dello spogliatoio che hanno preso parola e hanno cercato di ricompattare il gruppo dopo queste sconfitte delle ultime settimane che hanno lasciato il segno. I primi a rimanere al fianco di Chivu nella riunione sono stati Lautaro e Thuram.